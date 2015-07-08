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ارتفاع درجات الحرارة يتسبب فى 93 حريقا بالجزائر

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ارتفاع درجات الحرارة يتسبب فى 93 حريقا بالجزائر ارتفاع درجات الحرارة يتسبب فى 93 حريقا بالجزائر
ارتفع معدل الحرائق المسجلة فى الجزائر بسبب موجة الحر التى تجتاح الولايات خاصة الوسطى والغربية إلى 93 حريقا- أربعة منها حرائق غابات و89 حريقا فى المحاصيل الزراعية- خلفت خسائر تقدر بـ90 هكتارا وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت مصادر فى الحماية المدنية الجزائرية أن النيران تسببت فى خسائر جسيمة فى ولايات تيارت وتيزى وزو وسيدى بلعباس قدرت بـ30 هكتارا، فيما تسببت الحرائق التى طالت المحاصيل فى خسائر تقدر بـ60 هكتارا، منها 81 حريقا فى ولاية ميلة وحدها بالإضافة إلى 817 شجرة مثمرة فيما أتلفت الحرائق 1995 شجرة من التبن.

كما تسببت النيران فى تدمير 9 هكتارات من القمح فى ولاية تيزى وزو و9 هكتارات للحشائش و100 شجرة زيتون و150 حزمة من علف المواشى.
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