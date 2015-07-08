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رئيس وزراء تونس: الحكومة تخشى مؤامرات تستهدف القتل الجماعى

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رئيس وزراء تونس: الحكومة تخشى مؤامرات تستهدف القتل الجماعى رئيس وزراء تونس: الحكومة تخشى مؤامرات تستهدف القتل الجماعى
قال رئيس الوزراء التونسى الحبيب الصيد إن السلطات تعتقد أن ثمة مؤامرات تحاك بهدف القتل الجماعى والتدمير الواسع النطاق لاقتصاد البلاد، وتبرر حال الطوارئ الذى أعلن بعد هجوم دموى ثان على السياح فى ثلاثة أشهر.

وأكد الصيد، الذى كان يتحدث أمام البرلمان اليوم الأربعاء، أن الحريات الشخصية التى يضمنها الدستور يجب ألا تتأثر "بالإجراءات الاستثنائية".

وأعلن حال الطوارئ يوم السبت، بعد أيام من الهجوم الذى وقع فى 26 يونيو على فندق فى سوسه فأودى بحياة 38 سائحا.

وجاء ذلك بعد ثلاثة أشهر من هجوم على متحف قرب تونس العاصمة قتل فيه 22 شخصا.

وقال الصيد "عصابات الإرهاب والقتل والإجرام تخطط لعمليات إرهابية نوعية فى تونس، بهدف قتل أكثر ما يمكن وضرب المعنويات وشل دواليب الاقتصاد الوطني."
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مصر 365

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