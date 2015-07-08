هاآرتس: حماس تكسر عزلتها بالتواصل مع "داعش" فى سيناء وإيران

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلى يرى أن قيادات حركة "حماس" فى قطاع غزة تعانى من عزلة سياسية واقتصادية وتبذل جهدا كبيرا للتغلب على ذلك من خلال اتصالاتها مع إيران، وكذلك مع ذراع تنظيم "داعش" فى سيناء.

وأضافت الصحيفة العبرية خلال تقرير لها حول مرور عام على عملية "الجرف الصامد" الإسرائيلية على غزة، والتقييمات الإسرائيلية للأوضاع فى القطاع واستعدادات حماس وإسرائيل للحرب القادمة، أن حركة "حماس" غير معنية حاليا بمواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل، وانها تعمل على كبح التنظيمات الإسلامية الأكثر تطرفا فى لاقطاع ومنع اطلاق القذائف على النقب، فى الوقت الذى تتواصل فيه مع قيادات "داعش" فى سيناء.

وقالت هاآرتس إن الجيش يشعر بالقلق تجاه كثرة التوجهات فى القطاع، من خلافات بين الذراع العسكرى لحماس والقيادة السياسية، والتنظيمات السلفية المتطرفة التى تحاول تقويض سلطة حماس من خلال استفزاز إسرائيل.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى الذراع العسكرى لحماس هى التى جددت الاتصالات مع ايران وحصلت على عشرات ملايين الدولارات منها منذ انتهاء الحرب، رغم حالة التصدع بين القيادة السياسية لحماس وايران على خلفية شجب حماس لأعمال القتل التى نفذها نظام الاسد ضد المدنيين فى سوريا.

وفى سياق آخر، أوصى ضباط كبار فى الجيش الإسرائيلى وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون، بتغيير سياسة الحصار الأمنى المفروض على قطاع غزة ودراسة امكانية فتح المعابر الحدودية على نطاق واسع.

وقالت "هاآرتس" إنه بموجب هذه التوصية تسمح اسرائيل بتوجه آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج عن طريق معبر "ايرز" ومنه إلى الاردن عن طريق جسر اللنبى وستعيد كذلك فتح معبر "كارنى" لنقل البضائع وتوسع نطاق العمل فى معبر "كرم أبو سالم" بالإضافة إلى السماح بتوجه عمال فلسطينيين للعمل فى التجمعات السكنية المحيطة بالقطاع.

وقالت الصحيفة االعبرية ن عددا من كبار المسئولين العسكريين والأمنيين يعتقدون بأن مثل هذه الاجراءات من شأنها أن تساهم فى نشر الهدوء على حدود قطاع غزة لفترة طويلة من الزمن نسبيا وفى التخفيف من الضغوط الدولية الممارسة على اسرائيل.



>