بشار الأسد يصدق على اتفاقية تسهيل خط ائتمان بقيمة مليار دولار من إيران

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأربعاء إن الرئيس السورى بشار الأسد وقع قانونا يقضى بالتصديق على اتفاقية خط تسهيل ائتمانى جديد قيمته مليار دولار من إيران أهم حلفائه فى المنطقة.

وذكرت الوكالة أن اتفاقية خط التسهيل الائتمانى موقعة بين المصرف التجارى السورى وبنك تنمية الصادرات الإيرانى، وكانت سانا قالت يوم الثلاثاء إنه جرى توقيع الاتفاقية فى 19 من مايو أيار ووافق عليها مجلس الشعب السورى، وأضافت دونما إسهاب أن هذه الأموال ستستخدم فى تمويل "استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع".

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