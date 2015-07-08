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مبروك: مباراة الملعب المالي صعبة على الأهلي لـ5 أسباب

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مبروك: مباراة الملعب المالي صعبة على الأهلي لـ5 أسباب مبروك: مباراة الملعب المالي صعبة على الأهلي لـ5 أسباب

يعتقد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أن مواجهة الملعب المالي يوم الأحد المقبل في كأس الكونفدرالية، صعبة على الفريق الأحمر لخمسة أسباب.

ويلعب الأهلي مع مضيفه الملعب يوم الأحد المقبل في ثاني جولات مباريات المجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية.

وقال مبروك للصحفيين: "المباراة ستكون صعبة للغاية بسبب الظروف المحيطة بها، بداية من رحلة السفر الشاقة، بالإضافة إلى غياب العديد من العناصر الأساسية. حيث أننا مضطرون للاعتماد على 17 لاعبا من بينهم 3 حراس".

وتابع "كما أننا سنواجه في مالي ظروف مناخية صعبة بسبب الأمطار ودرجات الرطوبة المرتفعة، مع استغلال المنافس لعاملي الأرض والجمهور".

وأكمل "وأخيرا، الفريق سيلعب المباراة صائما حيث لم نطلب من اللاعبين استخدام رخصة الإفطار الشرعية".

وخسر الملعب المالي مباراته الأولى في مرحلة المجموعات من مضيفه النجم الساحلي بهدف.

واستدرك مبروك مضيفا "درسنا الملعب المالي جيدا ووقفنا على نقاط القوة والضعف في هذا الفريق المنظم، ورغم كل ذلك سنلعب على الفوز".

وأتم "الملعب المالي فريق يمتلك عناصر مميزة خاصة في الشق الهجومي، ولكننا طالبنا اللاعبين بضرورة التعامل مع هذه الصعوبات باستخدام خبراتهم".

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فيديو اليوم السابع