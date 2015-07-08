رحلة الأهلي إلى مالي تستغرق 19 ساعة

تستغرق رحلة الأهلي إلى مالي لمواجهة فريق الملعب في كأس الكونفدرالية 19 ساعة. قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الأحد في كأس الكونفدرالية.

ويبدأ الأهلي رحلته من القاهرة في التاسعة صباح غدا الخميس، متوجها إلى كازبلانكا في المغرب. في رحلة تستغرق 7 ساعات.

وتمكث البعثة 10 ساعات ترانزيت في كازبلانكا، على أن يخوض اللاعبين مرانا على أحد الملاعب التي تم الاتفاق عليها.

وأخيرا، تستأنف الرحلة في الثانية عشر صباحاً وتصل إلى مدينة باماكو عاصمة مالي في الثانية صباحاً .

ويخوض الأهلي مرانه الأول في مالي يوم الجمعة الساعة الرابعة ونصف عصرا بتوقيت القاهرة، وهو نفس موعد المباراة يوم الأحد.