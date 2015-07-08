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رئيس الأهلي يطمأن على الصفقات بعد العودة من العمرة

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رئيس الأهلي يطمأن على الصفقات بعد العودة من العمرة رئيس الأهلي يطمأن على الصفقات بعد العودة من العمرة

يعقد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى القاهرة جلسة مع أعضاء لجنة الكرة، من أجل متابعة مستجدات أوضاع الفريق الأحمر.

وعاد طاهر إلى القاهرة بعد أداء مناسك العمرة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس النادي جلسة مع أعضاء لجنة الكرة للإطلاع على أخر ترتيبات الفريق ومتابعة أخر المستجدات الخاصة بأوضاع فريق الكرة وصفقات الموسم الجديد.

يذكر أن الأهلي طلب من علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة عدم السفر مع بعثة الفريق إلى مالي، من أجل الإشراف على ملف الصفقات.

ويلعب الأهلي مع الملعب المالي يوم الأحد المقبل في كأس الكونفدرالية.

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