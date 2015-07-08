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انتقالات في الجول - الزمالك يجتمع مع حرس الحدود بشأن صبري ومكي

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انتقالات في الجول - الزمالك يجتمع مع حرس الحدود بشأن صبري ومكي انتقالات في الجول - الزمالك يجتمع مع حرس الحدود بشأن صبري ومكي

يجتمع مسؤولو الزمالك بنظرائهم في حرس الحدود، خلال الأيام المقبلة للتفاوض بشأن ضم الثنائي أحمد حسن مكي وأحمد صبري.

وينتظر الزمالك حتى نهاية مشوار حرس الحدود في الدوري، من أجل الاجتماع مع مسؤولي الفريق العسكري لحسم الصفقتين.

ويختتم الحرس موسمه في الدوري بمواجهة الإسماعيلي يوم السبت المقبل.

ويطلب الزمالك الاجتماع مع مسؤولي الحرس خلال الأيام التالية لمباراته أمام الإسماعيلي، للتعرف على المطالب المادية لحسم الصفقتين.

وينوي النادي الأبيض الانتظار لما بعد مباراته أمام الحرس في دور الـ16 من كأس ، في حال الإعلان عن إقامة مباريات الكأس بعد نهاية الدوري مباشرة.

يذكر أن الزمالك كان قريبا من ضم صبري في الموسم الماضي، ولكن الصفقة لم تتم في النهاية. كما أعلن أحمد حسن مكي اتفاقه مع مسؤولي النادي الأبيض في وقت سابق في انتظار موافقة الحرس.

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