مرتضى: كيف أضم إيفونا بهذا السعر ولدي حفني.. ورمضان وتريزيجيه ' هيولعوا ' في الأهلي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه رفض التعاقد مع الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الوداد بعدما وجد أن سعر الصفقة سيتخطى 40 مليون جنيه، بحسب تصريحاته.

واقترب الأهلي من الإعلان الرسمي عن ضم هداف الدوري المغربي بعد سباق مع الزمالك.

وتؤكد الصحافة المغربية أن الأهلي سيدفع 2,5 مليون دولار للوداد من أجل ضم إيفونا.

وقال مرتضى لقناة "النهار رياضة": "كنت أرغب في التعاقد مع إيفونا قبل حجز ممدوح عباس على أموال الزمالك، ولكنني وجدت أن سعر الصفقة سيتخطى 40 مليون جنيه".

وتابع "لا يمكن أن أضم لاعب بهذا السعر، وأنا لدي أيمن حفني أحرف لاعب في مصر الذي يتقاضى مليون و300 ألف جنيه فقط".

وواصل مضيفا "تريزيجيه ورمضان صبحي ( هيولعوا ) في الأهلي بسبب ضم إيفونا. فرمضان الذي يساوي 100 إيفونا بتقاضى 300 ألف جنيه فقط".