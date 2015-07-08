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مرتضى لميدو: انسى الزمالك طالما كنت رئيسًا للنادي

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مرتضى لميدو: انسى الزمالك طالما كنت رئيسًا للنادي مرتضى لميدو: انسى الزمالك طالما كنت رئيسًا للنادي

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا حادًا على أحمد حسام ميدو، بعد تضامن الأخير مع أحمد الميرغني لاعب وسط وادي دجلة.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن أن ميدو سيتولى تدريب الفريق الأبيض خلفا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا.

ولكن ميدو أعلن عن دعمه للميرغني مؤخرا، في مواجهة رئيس الزمالك.

وقال مرتضى لقناة "النهار ": "أنا حزين للغاية من ميدو، وأؤكد له انسى نادي الزمالك، طالما بقيت رئيسًا له. ستدفع الثمن غاليا".

وأضاف: "على الأقل لم أتقاض مليمًا من قطر، أو أقبل قدم موزة، بل إن وطني وجيش بلدي أهم من الزمالك".

وتابع "كيف تطالبني بالدفاع عن الميرغني، هل متورط في مشكلة مع حكم أو اتحاد الكرة؟".

وواصل: "من غير المقبول أن يخطأ ميدو في حق رئيس نادي الزمالك، من أجل لاعب أخطأ في حق ".

وأتم مرتضى منصور "اتهمنى ميدو بالجنون لأنني فكرت في الاستغناء عن فيريرا، فلماذا كان موافقًا من البداية على تولي المسؤولية بعد المدرب البرتغالي".

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فيديو اليوم السابع

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