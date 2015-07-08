رئيس الزمالك ينفي التفاوض مع فتحي وجدو

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا نية للتعاقد مع محمد ناجي جدو مهاجم الأهلي وأحمد فتحي لاعب أم صلال القطري.

واتفق فتحي مع أم طلال على الرحيل، مع خروج تقارير قطرية تؤكد وجود سباق من الأهلي والزمالك على ضمه.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة "النهار رياضة": "أؤكد لا نية للتعاقد مع جدو أو فتحي، أنقل الكلام لإدارة الأهلي، حتى لا يلاعبهم أحد بورقة الزمالك".

وأضاف: "مع احترامي لموهبة أحمد فتحي، وأنه من أفضل اللاعبين في مركزه، فإننا لا نفاوضه".

وأتم رئيس الزمالك: "أما جدو، فمن رفض الزمالك من قبل، لا مكان له في النادي".