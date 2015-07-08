نيابة شرق طنطا الكلية تجدد حبس 8 عناصر إخوانية 15 يوما فى أحداث عنف

قرر محمود عوف رئيس نيابة شرق طنطا الكلية بإشراف المستشار إبراهيم أبو السعود المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، تجديد حبس 8 عناصر إخوانية من سمنود وقطور والمحلة 15 يوما على ذمة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت وجهت لهم النيابة العامة تهم إثارة الشغب والعنف وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة أسست على غير أحكام القانون، وتم نقل المتهمين وسط حراسة مشددة لمحبسهم .
وكانت وجهت لهم النيابة العامة تهم إثارة الشغب والعنف وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة أسست على غير أحكام القانون، وتم نقل المتهمين وسط حراسة مشددة لمحبسهم .
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