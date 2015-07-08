نيابة شرق طنطا الكلية تجدد حبس 8 عناصر إخوانية 15 يوما فى أحداث عنف

قرر محمود عوف رئيس نيابة شرق طنطا الكلية بإشراف المستشار إبراهيم أبو السعود المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، تجديد حبس 8 عناصر إخوانية من سمنود وقطور والمحلة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت وجهت لهم النيابة العامة تهم إثارة الشغب والعنف وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة أسست على غير أحكام القانون، وتم نقل المتهمين وسط حراسة مشددة لمحبسهم .

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