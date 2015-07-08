"استئناف القاهرة" تنتدب المستشار حمادة الصاوى للتحقيق فى "فساد الأهرام"

قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، انتداب المستشار حمادة الصاوى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قاضى تحقيق، لاستكمال التحقيق فى قضية وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام، على أن يقوم بدوره قاضى منصة بإحدى دوائر الجنايات.

وكان المستشار أيمن عباس أصدر قرارا بقبول الاعتذار الذى تقدم به المستشار ثروت حماد فى مايو الماضى، وأمر بتشكيل لجنة ثلاثية منوطة باستلام الأوراق والملفات الخاصة بكافة وقائع القضية.

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