أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى انفجار أسطوانة أكسجين بأكتوبر

Google+ Print
ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى انفجار أسطوانة أكسجين بأكتوبر ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى انفجار أسطوانة أكسجين بأكتوبر
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن الانفجار الذى وقع أمام إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر نتج عن سقوط أسطوانة أكسجين على الجزء الأمامى أثناء تنزيلها من أعلى سيارة شركة سلامة للمنتجات الصناعية التى تقوم بتسليمها لشركة شركة الشمس للإضاءة لها، ما أدى إلى انفجار ضخم بالعمال أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين.

وأضاف المصدر، أنه بمجرد تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالبجيزة بالبلاغ انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية وبصحبته فريق من رجال المفرقعات وسيارتى إطفاء وذلك للوقوف على ملاباسات الواقعة.

وبالكشف تبين أن الانفجار لم ينتج عن أى عبوات ناسفة وإنما ناتج سقوط أسطوانة أدت إلى وفاة السيد عبد المرضى عبد العاطى وعادل سعيد، واصابة 4 أشخاص وهم أمجد عبد الموجود وجمعة عيد مغازى وعلى السيد عبد العال وعيد عويس، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر.

مصرع شخصين وإصابة 5 فى انفجار أسطوانة هيدروجين داخل مصنع بأكتوبر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365