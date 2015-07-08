ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى انفجار أسطوانة أكسجين بأكتوبر

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن الانفجار الذى وقع أمام إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر نتج عن سقوط أسطوانة أكسجين على الجزء الأمامى أثناء تنزيلها من أعلى سيارة شركة سلامة للمنتجات الصناعية التى تقوم بتسليمها لشركة شركة الشمس للإضاءة لها، ما أدى إلى انفجار ضخم بالعمال أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين.

وأضاف المصدر، أنه بمجرد تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالبجيزة بالبلاغ انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية وبصحبته فريق من رجال المفرقعات وسيارتى إطفاء وذلك للوقوف على ملاباسات الواقعة.

وبالكشف تبين أن الانفجار لم ينتج عن أى عبوات ناسفة وإنما ناتج سقوط أسطوانة أدت إلى وفاة السيد عبد المرضى عبد العاطى وعادل سعيد، واصابة 4 أشخاص وهم أمجد عبد الموجود وجمعة عيد مغازى وعلى السيد عبد العال وعيد عويس، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر.

مصرع شخصين وإصابة 5 فى انفجار أسطوانة هيدروجين داخل مصنع بأكتوبر

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