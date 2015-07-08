غدًا.. الحكم على سائق الجامعة الألمانية لاتهامه بقتل الطالبة يارا طارق

تنطق محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها على سائق الجامعة الألمانية، ممدوح محمد، فى اتهامه بالقتل الخطأ لطالبة الجامعة يارا.

كان المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة، قد أحال سائق الجامعة الألمانية "ممدوح محمد" للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ للطالبة يارا، بعدما تسبب فى وفاة الطالبة يارا طارق.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار شريف عبد المنعم، أن المجنى عليها الطالبة يارا طارق أثناء مغادرتها الجامعة الألمانية، وأثناء وقوفها بجانب أحد أتوبيسات الجامعة، فوجئت بسائق أتوبيس ثان يسير بسرعة تجاهها، ما أدى إلى دهسها بين الأتوبيسين وسقطت تحت عجلاته، وإصابتها بكسر فى الجمجمة أدت إلى وفاتها فى الحال، وتبين من التحقيقات أن والد الطالبة ووالدتها خارج البلاد.