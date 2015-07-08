أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

غدًا.. الحكم على سائق الجامعة الألمانية لاتهامه بقتل الطالبة يارا طارق

Google+ Print
غدًا.. الحكم على سائق الجامعة الألمانية لاتهامه بقتل الطالبة يارا طارق غدًا.. الحكم على سائق الجامعة الألمانية لاتهامه بقتل الطالبة يارا طارق
تنطق محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها على سائق الجامعة الألمانية، ممدوح محمد، فى اتهامه بالقتل الخطأ لطالبة الجامعة يارا.

كان المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة، قد أحال سائق الجامعة الألمانية "ممدوح محمد" للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ للطالبة يارا، بعدما تسبب فى وفاة الطالبة يارا طارق.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار شريف عبد المنعم، أن المجنى عليها الطالبة يارا طارق أثناء مغادرتها الجامعة الألمانية، وأثناء وقوفها بجانب أحد أتوبيسات الجامعة، فوجئت بسائق أتوبيس ثان يسير بسرعة تجاهها، ما أدى إلى دهسها بين الأتوبيسين وسقطت تحت عجلاته، وإصابتها بكسر فى الجمجمة أدت إلى وفاتها فى الحال، وتبين من التحقيقات أن والد الطالبة ووالدتها خارج البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365