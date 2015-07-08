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غداً.. استئناف طبيبين على حكم حبسهما لقتلهما سيدة بالخطأ

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غداً.. استئناف طبيبين على حكم حبسهما لقتلهما سيدة بالخطأ غداً.. استئناف طبيبين على حكم حبسهما لقتلهما سيدة بالخطأ
تنظر غدا، الخميس، محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار طارق درة، وأمانة سر محمد المصرى، أولى جلسات نظر استئناف طبيب تجميل وطبيب تخدير على حكم حبسهما 5 سنوات.. مع الشغل بتهمة الإهمال الطبى والقتل الخطأ، بعدما تسببا فى وفاة سيدة ليبية داخل مركز التجميل، الذى يمتلكه المتهم الأول بمدينة نصر لإجراء عملية شفط دهون وإلقاء جثتها بمنطقة صحراوية بالتجمع الخامس للتخلص منها.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شريف نافع، قد قضت سابقا بحبس المتهمين 5 سنوات، حيث أدلى طبيب التجميل مجدى رمضان باعترافات تفصيلية للمحكمة، أنه فوجئ بوفاة المريضة ليبية الجنسية أثناء إجراء عملية شفط دهون لها، واستدعى طبيب التخدير لمساعدته فى نقل المريضة "المتوفاة"، ورفضت المستشفيات استقبالها، ولكنه أقر أنه كان على علم بوفاتها على أمل أن يتم إنعاشها.
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