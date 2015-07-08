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سقوط عاطلين بالبحيرة وبحوزتهما 45 بندقية وسيفا و"سنكى" يشتبه فى أثريتها

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سقوط عاطلين بالبحيرة وبحوزتهما 45 بندقية وسيفا و"سنكى" يشتبه فى أثريتها سقوط عاطلين بالبحيرة وبحوزتهما 45 بندقية وسيفا و"سنكى" يشتبه فى أثريتها
تمكنت اليوم الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، من القبض على عاطلين وبحوزتهما 45 بندقية وسيف وسنكى يشتبه فى كونها أثرية.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة رشيد، برئاسة المقدم إيهاب المسارع، رئيس المباحث مفادها قيام كل من "ع.ح.ع" عاطل ومقيم الورديان - مينا البصل الإسكندرية، و"ا.م.ا" سائق ومقيم بنجع العرب الورديان - مينا البصل الإسكندرية بالاتجار بالآثار.

تم إخطار اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، والذى وجه بتشكيل فريق بحث، برئاسة العميد خالد عبد الحميد، رئيس المباحث الجنائية ضم المقدم إيهاب المسارع، رئيس مباحث رشيد لسرعة ضبط المتهمين.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهما رقم س هـ أ 8645 نصف نقل شيفرليه بيضاء اللون بمدينة رشيد وبحوزتهما 17 بندقية، و7 سيوف، و21 سنكيا يشتبه فى كونها أثرية.

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما باستخراج تلك المضبوطات من قاع البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية بقصد الاتجار وتحرر المحضر 9553/2015 جنح مركز رشيد وجارى العرض على النيابة العامة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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