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عايز تخس فى رمضان.. ريجيم من الآخر يخسسك 10 كيلو

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عايز تخس فى رمضان.. ريجيم من الآخر يخسسك 10 كيلو عايز تخس فى رمضان.. ريجيم من الآخر يخسسك 10 كيلو
عايز تخس أكثر من 10 كيلو فى شهر رمضان؟ تساؤل يجيب عليه الكثيرون بلا شك بالإيجاب، فشهر رمضان فرصة جيدة للتخلص من الوزن الزائد عكس اعتقاد البعض، فهو فرصة للتوقف عن تناول النوعيات الدسمة والسوائل غير المرغوب فيها والتى تساعد على زيادة الوزن خلال الأيام العادية.

الدكتور محمد المنيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى بقصر العينى، وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أكد أن فقدان الوزن خلال شهر رمضان أسهل بكثير من فقدانه فى أى وقت آخر، ويمكن لنظام غذائى بسيط ومحدد ولا يتلاءم إلا مع شهر الصيام فقط، أن يخسر الشخص به أكثر من 10 كيلوجرامات دفعة واحدة دون مشكلات صحية:

-تناول من 5 وجبات حتى 6 وجبات منذ انطلاق مدفع الإفطار حتى أذان الفجر، كمية الوجبة الواحدة لا يتعدى الطبق الصغير مجمعة (وجبة تحتوى على جزرتين، ووجبة تحتوى على تمرة وتفاحة واحدة، ووجبة أخرى تحتوى على طبق كبير من الخضراوات الورقية، ووجبة أساسية تحتوى على قطعة من الدجاج أو اللحم الأحمر الخالى من أو السمك، ووجبة أخيرة تحتوى على زبادى وتمر).
>-3 تمرات التحلية الأساسية موزعة كل 3 ساعات تمرة واحدة، هى التحلية الأساسية من الفطار حتى السحور.

-ثمرة واحدة من التفاح تناولها فى أى وقت خلال أى وجبة من الوجبات أو بعدها بساعة.
>-مشروبك الرئيسى الزنجبيل الحارق كوب واحد من الإفطار حتى السحور دون إضافات.

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مصر 365

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