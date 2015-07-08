أفضل بداية على الفطار.. التمر يخليك سعيد ويقوى نظرك ويحسن الأوعية الدموية

فوائد التمر لا تنتهى، فسنة النبى عليه الصلاة والسلام تفيد بالإفطار على تمرة، لما له من فائدة عظيمة تجعله من أفضل البدايات على الإفطار .

وحسبما يوضح الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، فاحتواء التمر على التربتوفان وهو حمض أمينى مفيد للغاية وله وظائف وفوائد للجسم عديدة، فهو يساعد على ضبط مادة السريتونين فى الدماغ، وهى المادة المسئولة عن الشعور بالاتزان النفسى والهدوء والسعادة، لذا فالتمر يضاعف من الإحساس بالسعادة والثبات النفسى.

ولذا فالتمر أفضل بداية حقيقة للإفطار، ففضلا عن أنه سبب للسعادة، فهو يحتوى على فيتامين أ المفيد والصحى للعيون، وكما أن التمر يسهل من طبيعة الطعام الدسم الذى يتناوله الصائم على الفطر، فهو يساعد على سهولة تعامل المعدة معه، فيعمل على تسهل التمثيل الغذائى الصحى، والاستفادة القصوى من كل عناصر ومكونات وفيتامينات الطعام، لذا هو أفضل بداية لوجبة الإفطار.

كما أن التمر يساعد على تحسين حالة الأوعية الدموية، وبالتالى تحسن سريع لحالة الجسم وتدفق الدماء فى الجسم بالكامل وهو ما يحتاجه الصائم فور إفطاره، لذا فهو الخيار النبوى الأمثل لبدائة الفطور.