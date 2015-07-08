طارق الحربي لـ"سيدتي نت": "سوبر محصل" مختلف في توجهه عن سيلفي

انتهى الفنان طارق الحربي قبل ثلاثة أيام من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "سوبر محصل" الذي يعرض حاليًّا على قناة روتانا خليجية بعد أذان المغرب، وهو عمل من بطولة أسعد الزهراني، وطارق الحربي، ونيرمين محسن، ومهرة، وعبد المجيد الرهيدي، ونجوم عدة، يناقش العمل قضايا اجتماعيةً بحتةً في قالب كوميدي بعيد عن القضايا المعاصرة في الوقت الراهن، وهذا ما قصده العمل، وأيضًا ما أوضحه طارق في تصريح هاتفيًّا لـ"سيدتي نت" بأنّ "سوبر محصل" مختلف تمامًا في توجهه وفكرته عن "سيلفي" الذي ناقش قضايا حساسة في وقتنا الحالي .

وأضاف الحربي عندما سألناه عن أصداء العمل وعن تأخر طاقم العمل في التصوير لأيام متأخرة في شهر رمضان المبارك الأمر الذي من شأنه أن يوقع العمل في مأزق في حال لو تعرض لأي ظرف، أجاب قائلًا: بأنّ أصداء العمل جميلة للغاية ونسبة المتابعة وصلت إلى نسبة عالية جدًا هذا من جانب، ومن جانب تأخر التصوير فإنّ الأمور لن تصل لهذا الحد إن شاء الله، وبالعكس الكثير من المنتجين يحاولون قدر الإمكان ألا يقعوا في مثل ذلك الأمر، ولكن لكل عمل ظرفه، ولو حدث أمر ما يعيق تكملة العمل لا سمح الله فحتما سيتم تدارك الأمر.

الجدير بالذكر أنّ طارق مقدم برنامج (النشرة) وهو برنامج رياضي يعرض على روتانا خليجية قد اعتذر عن استكمال تقديمه في الفترة المقبلة لظروف خاصة، ولكن سيعاود التقديم في وقت لاحق، بالإضافة إلى أنّ البرنامج حقق من بداية عرضه حتى ما قبل رمضان نسبة مشاهدة وصلت إلى 140 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وهذا دليل واضح على مدى اهتمام المشاهدين بالأخبار والقضايا الرياضية على حد سواء.