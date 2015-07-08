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هيفاء حسين... احب العزف على العود والاورغ

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هيفاء حسين... احب العزف على العود والاورغ هيفاء حسين... احب العزف على العود والاورغ

الأربعاء 08-07-2015 16:14

تلعب هيفاء حسين في مسلسل «لو أني أعرف خاتمتي» دور "منى" الفتاة الطموحة الحاصلة على مرتبة دراسية جيدة ومقبولة، تساعدها في تحقيق أحلامها، وفي الوقت نفسه تكون عضوة في جمعية خيرية، ورثت هذا العمل عن والديها وقالت هيفاء حسين لـ "سيدتي" بخصوص الدور: "بعيداً عن أنها المرة الأولى، التي أخوض فيها تجربة الإنتاج مع زوجي حبيب غلوم، إلاَ أنه هذا هو النص الذي كنت أبحث عنه، والذي كتبه إسماعيل عبدالله، وبرأيي أن النص القوي هو الذي ينجح العمل ويجعله يعيش في وجدان الناس. على عكس النص الرديء الذي من الممكن أن يحقق المسلسل من خلاله نجاحاً لكن يكون مؤقتاً وينتهي".
وعن اختيار نجوم العمل في المسلسل كشفت أنها وزوجها من اختارا الممثلين كجهة إنتاجية، وعمّا إذا كانت خطوة الانتاج ستشجعها على التفكير في الغناء كما كانت تحب قالت: "التمثيل أبعدني عن الغناء، لأنني لم أواظب على البروفات؛ لكنني أحب وأجيد العزف على العود والأورغ".

يعتمد سيناريو "لو أني أعرف خاتمتي" على تقنية الـ "فلاش باك"، التي تتيح سرد الزمن الحاضر مع «قفزات» تعود بالمشاهد إلى الماضي. وشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما الإماراتية ودول الخليج من بينهم: هيفاء حسين وحبيب غلوم وأحمد الجسمي وعبد المحسن النمر وهدى الخطيب ومرعي الحليان وغازي حسين كما وأنه الإنتاج الأول للدكتور الفنان لحبيب غلوم وزوجته الفنانة هيفاء حسين.

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سيدتي