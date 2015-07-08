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تايغا ينفي خيانته لحبيبته كيلي جينر

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الأربعاء 08-07-2015 17:47

على طريقته الخاصة، نفى النجم Tyga الأخبار التي اتهمته بخيانة حبيبته نجمة تلفزيون الواقع Kylie Jenner مع المتحوّلة جنسياً Mia Isabella.
واعتبر النجم أنّ الصورة التي انتشرت له عارياً هي مجرد مؤامرة لتشويه سمعته.
وكتب Tyga على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "تركيزي دائماً على النواحي الإيجابية. أنا لن أفهم لماذا يختار الناس الكراهية والسلبية أكثر من أيّ شيء آخر".
كما كتب على صفحته في "تويتر" أنّ من يعمل جهداً لإيذائه هو شيطان.
يذكر أن Tyga تربطه علاقة عاطفية بـ Kylie Jenner منذ عام 2014 لكنهما لم يصرّحا رسمياً بشأن علاقتهما.

 

 

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