إعلان "التنمية المحلية" ومحافظ القاهرة بحكم حبس رئيس حى الزيتون بعد 8 أسابيع من الصدور

تسلمت وزارة التنمية المحلية وديوان عام محافظ القاهرة إعلان بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر بحبس وعزل وتغريم رئيس حى الزيتون بعد امتناعه عن تنفيذ قرار لمحافظ القاهرة بغلق مقهى مخالف ورفع كافة المرافق منه.

وذكر وسام إسماعيل المحامى والمدعى بالحق المدنى أن رئيس حى الزيتون اللواء يحيى هلال امتنع عن تنفيذ قرار محافظ القاهرة الصادر فى 26 أكتوبر 2013 بشأن إغلاق مقهى "أمريكانو" الكائن فى شارع الشيخ غراب بحدائق القبة وفى مواجهة القصر الجمهورى مباشرة وتكشف أثناء مباشرة القضية أمام محكمة جنح الزيتون، أن رئيس الحى قام بتنفيذ قرار المحافظ على الورق فقط دون الواقع، فى حين أن القرار صادر بالغلق ورفع جميع المرافق من عداد الكهرباء والمياة وقطع التيار إلا أن هذا لم يحدث، مشيراً إلى أن مثل هذه التصرفات تزيد من الإساءة بسمعة جهاز الحكم المحلى وخاصة المسئولين عن تنفيذ مخالفات الإشغال. الأغرب أن مكتب رئيس الحى يقع خلف قسم شرطة حدائق القبة إلا أنه لم يتم تنفيذ القانون حياله حتى الآن.

وأضاف أن اللواء عادل لبيب ووزير التنمية المحلية والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة تم إعلانهما رسمياً أمس الأول بالصغية التنفيذية للحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية فى تنفيذه.

كانت محكمة جنح الزيتون برئاسة المستشار سامر ذوالفقار بجلسة 21 مايو الماضى أصدرت حكمها فى الجنحة رقم 12646 لسنة 2014 بحبس يحيى محمود عبدالله هلال رئيس حى الزيتون بالحبس لمدة عام وعزله من الوظيفة وغرامة قدرها ألف جنيه



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