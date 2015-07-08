النيابة بـ"خلية الظواهرى" تعترض على وصف محامين منتدبين "بالمنتسبين زورا"

سجل ممثل النيابة العامة، بالقضية المعروفة إعلاميا، "بخلية الظواهرى"، اعتراضه على وصف المحامى منتصر الزيات، دفاع المتهمين بالقضية، للمحامين المنتدبين من نقابة المحامين، للدفاع عن متهمين بالقضية، بالمنتسبين زورا، مبررا ذلك بأن النيابة لا تعرف الزور كما شبه عضو الدفاع.

ورد المحامى منتصر الزيات، على اعتراض النيابة بقوله انه يسجل احترامه للنيابة العامة، وللمحامين، موكدا "احنا بنعتبر نفسنا جزء من نيابة امن الدولة بحكم التاريخ الطويل من العرض عليها".

>

> ويحاكم بالقضية 68 متهمًا، منهم 54 متهما حاضرًا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، فى القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الظواهرى" الإرهابية.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة.



>