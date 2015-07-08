غارنييه BB Cream لتغطية مثالية وحماية من أشعة الشمس

يتمتّع أحدثCream BB من غارنييه بتركيبة تمتاز بدرجة حماية عالية، لتتمكّن بشرتك من التنعّم بتأثير Cream BB الرائع طوال فصل الصيف. وهذا ما يجعله مستحضراً مبتكراً آخر من الماركة، يجمع بين أحدث التكنولوجيات في مستحضرات الحماية من أشعّة الشمس، والعناية بالجمال إضافة إلى الطابع العملي وسهولة الاستعمال. فالحماية المتطوّرة ضدّ أشعّة الشمس ما فوق البنفسجية UVA وUVB توفّر لبشرتك تغطية مثالية عبر مكافحة أشعّة الشمس الضّارة والعمل فوراً كتكنولوجيا فعّالة ومتكاملة.

وقد عُزّز BB Cream SPF50 بالخصائص الفعّالة لتجديد البشرة التي يمتاز بها الفيتامين إي، إضافة إلى الصبغات المعدنية لتتمكّني من التعرّض للشمس بدون القلق بشأن ما قد تلحقه ببشرتك. هذا ما يجعله مثالياً للظروف المناخية في الشرق الأوسط والنساء اللواتي يعشن هنا. ولا عجب إذاً أنّ BB Cream SPF50 من غارنييه هو صياغة جديدة من مستحضر Cream BB الرائد في الشرق الأوسط، وهو BB Cream Classic الأصلي من غارنييه.

وكونها خبيرة في مجال كريمات BB، تضمّ تشكيلة غارنييه مستحضرات BB Cream Classic،BB Cream Eye Contour، BB Cream Pure Active ضد الشوائب، وBB Cream Oil-Free للبشرة المختلطة إلى الدهنية. والأهمّ من ذلك أنّ هذه التشكيلة الشاملة والمنوّعة من مستحضرات البشرة BB تؤمّن كلّ متطلّبات العناية بالبشرة. هذا ما يبرهن أنّ غارنييه تعير أهميّة إلى احتياجات النساء على الدوام، وهي تسعى باستمرار إلى ابتكار منتجات لطيفة على البشرة، تحميها من أشعّة الشمس وتعزّز جمالها، كما تتمنّاه السيدات. في الواقع، يعتبر BB Cream من غارنييه الخيار الأول في فئته لدى النساء. والآن من المتوقع أن يصبح BB Cream SPF50 ذات الحماية العالية من غارنييه الصديق المفضل للبشرة في الصيف، لتتمتعي بثقة تترافق مع حماية مثالية!