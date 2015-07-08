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من باريس: المكياج الملطّخ موضة خريف 2015

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من باريس: المكياج الملطّخ موضة خريف 2015 من باريس: المكياج الملطّخ موضة خريف 2015

الأربعاء 08-07-2015 18:04

إنطلقت عروض الأزياء العالميّة للخياطة الراقية في باريس منذ يومين، ولأننا في متابعة مستمرة لآخرالعروض العالميّة والصيحات المميّزة، نقلنا لك كل ما ترغبين في معرفته عن الموضة في قسم أزياء. أما عن جديد خطوط المكياج والشعر فتجدينها هنا. لهذا شاهدي الصور واختاري ما يعجبك لمكياجك أو تسريحاتك للخريف المقبل .
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وهذا مختصر جمالي عن صيحات خريف 2015:

تجدين الخدود البارزة واللافتة في عروض شانيلن كذلك هناك لفتة مميّزة للشفاه الحمراء.

برز المكياج الطبيعي بقوة في عروض باريس ومعظم العروض العالميّة كونه موضة لا غنى عنها وتناسب جميع النساء، وتجدين المكياج الطبيعي في عرض ديور وغيامباتيستا فالي .

ظلال ملوّنة: ظهرت الظلال الملوّنة والمنعشة في عروض باريس وهذه الألوان غالباً ما تميّز الربيع، فما رأيك بلإطلالة ربيعيّة في عز الخريف ؟ تجدين الظلال الخضراء والبرتقاليّة في عرض فيرساتشي وشيابارللي .
اما المكياج الملطّخ والذي لفتنا من خلال وضع الأي لاينر وحتى أحمر الشفاه بطريقة عشوائيّة غير محدّدة فهذا كان جديد العروض وموضة جديدة ستحبها المرأة كونها تسهّل عليها وضع المكياج، تجدين هذه الخطوط في عروض يوليانا .
أما فيما يخص التسريحات فكانت بمظمها طبيعيّة مع تزيين للشعر بإكسسوارات طبيعيّة .

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