منافس الزمالك – فيلم وراء تسمية القراصنة.. ورئيسه تاجر مخدرات

أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يستضيف الزمالك في مباراة الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية. فريق عرفه المصريون قبل عامين حين لعب نهائي دوري الأبطال مع الأهلي ولعب قبلها مع القطبين في مجموعة واحدة.

لكن من هم "قراصنة أورلاندو"؟

في عام 1937 قرر أبناء بعض المهاجرين والذين كانوا يعملون في مناجم الذهب بمنطقة أورلاندو في حي سويتو، أكبر أحياء جوهانسبرج تأسيس فريق لكرة القدم تحت اسم "أولاد أورلاندو".

وفي عام 1940 اقترح أندرو باسي نجم الفريق وقتها تغيير الاسم بإضافة كلمة "بايرتس" والتي تعني القراصنة باللغة الإنجليزية للاسم تأثراً بفيلم هوليوود الشهير وقتها "صقر البحار" الذي قام ببطولته إيرول فلين وكان يدور عن القراصنة.

ومن وقتها أصبح اسم شهرة الفريق هي Buccaneers أو القراصنة، كما يطلق على جماهيره أيضاً Happy People أو الشعب السعيد، وGhosts أو الأشباح.

أورلاندو ظل يشارك في البطولات المحلية ليحقق لقبه الأول في الدوري عام 1971، وبدأ معها مشواراً من البطولات حقق فيه 9 ألقاب للدوري و8 للكأس، كما أصبح أول نادي من جنوب إفريقيا يتوج بلقب دوري الأبطال عام 1995 وأتبعه بكأس السوبر الأفريقي في العام التالي.

رئيس النادي ومالكه إيرفين كوزا كان رئيساً للجنة المنظمة المحلية لمونديال 2010 الذي استضافته جنوب أفريقيا. الرجل الملقب بـ "الدوق الحديدي" هو أيضاً نائب رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم ورئيس رابطة الدوري هناك. ويعد كوزا من كبار رجال الأعمال في جنوب أفريقيا إلا أن الشائعات تربطه أيضاً بتجارة المخدرات هناك، كما أنه صهر رئيس البلاد جاكوب زوما الذي أنجب ابنته رقم 20 تانديكيلي زوما من ابنة ايرفين كوزا سونونو.

مدرب أورلاندو هو إيريك تينكلر، ذو الـ45 عاماً والذي كان لاعباً شهيراً وعضواً بمنتخب جنوب أفريقيا الذي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية 1996. وتعد تجربة تينكلر هي الأولى له في مجال التدريب منذ اعتزاله قبل ثماني سنوات.