مدرب أورلاندو يحذر الزمالك من مصير 2013.. ويصرح: هجومنا مفتاح الفوز

حذر إيريك تينكلر المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الزمالك من خوض مباراة مفتوحة أمام فريقه، محذرا الفريق الأبيض من خسارتهم في 2013.

ويتقاسم الزمالك مع أورلاندو صدارة المجموعة الثانية من كأس الكونفدرالية، قبل مواجهتهما يوم السبت في جنوب إفريقيا.

وكان أورلاندو قد فاز على ضيفه الزمالك 4-1 في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2013. وفاز الفريق الأبيض في الجونة 2-1.

وقال تينكلر في تصريحات لصحيفة "دايلي صان": "اعتقد أن تسع نقاط كافية من أجل التأهل لنصف النهائي، ولكن من المهم جدا أن نفوز في المباريات على أرضنا ومحاولة خطف نقاط قدر المستطاع من خارج ملعبنا كما فعلنا أمام ليوبار".

وتابع "لقد شاهدت أخر مباريات الزمالك في الدوري، وفوزهم على الصفاقسي 1-0. منافس قوي ويلعب بشكل خططي رائع".

واستدرك مضيفا "لديهم بعض المشاكل في الدفاع التي نستطيع استغلالها".

وأكمل "لا اعتقد أن الزمالك سيكرر الخطأ الذي وقع فيه منذ عامين، عندما لعب مباراة مفتوحة وفزنا 4-1".

وأضاف "اعتقد أنهم تعلموا جيدا من هذا الدرس، فهم سيؤمنون دفاعهم ويعتمدون على المرتدات".

وأتم مدرب أورلاندو "هجومنا هو مفتاح الفوز على الزمالك، ويكفي أننا سنلعب على ملعب جيد في أرضنا عكس ما وجدناه أمام ليوبار".