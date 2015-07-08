نجم أورلاندو السابق: الزمالك يرتعش خوفا بسبب مباراة 2013

يعتقد هيلمان ميكاليلي نجم منتخب جنوب إفريقيا وفريق أورلاندو بايرتس السابق أن الزمالك يخشى أن يواجه نفس مصير خسارته في 2013 قبل مواجهة الفريقين.

ويتقاسم الزمالك مع أورلاندو صدارة المجموعة الثانية من كأس الكونفدرالية، قبل مواجهتهما يوم السبت في جنوب إفريقيا.

وكان أورلاندو قد فاز على ضيفه الزمالك 4-1 في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2013. وفاز الفريق الأبيض في الجونة 2-1.

وقال ميكاليلي لموقع "كيك أوف": "أورلاندو قادر على الفوز، لأننا رأينا أنهم يلعبون جيدا ضد من يسمون بالفرق الكبرى في إفريقيا".

وتابع "لازلت اعتقد أن أورلاندو بالقائمة الحالية لا يمتلكون أي مشاكل".

وواصل مضيفا "الزمالك يعرف قدرات أورلاندو جيدا، ولذلك هم يرتعشون خوفا مما وجدوه في مباراة دوري أبطال إفريقيا 2013".

وأتم اللاعب الذي شارك في مونديال 1998 "لاعبو أورلاندو مروا بظروف صعبة مؤخرا، واعتقد أنهم الآن قادرين على التعامل مع الضغوط".