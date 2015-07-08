الكشف عن السر وراء موافقة رئيس الوداد على بيع إيفونا للأهلي.. ومتى سيتم الإعلان الرسمي

أكد موقع "البطولة" المغربي إنهاء الأهلي صفقة ضم الجابوني ماليك إيفونا من فريق الوداد، مشيرا إلى أمر واحد يعطل الإعلان الرسمي.

وكشف موقع "البطولة" أن الأهلي أنهى اتفاقه مع سعيد الناصري رئيس الوداد على دفع 2.5 مليون دولار مقابل ضم إيفونا.

وسيدفع الأهلي ثمن الصفقة "كاش"، وينتظر الوداد تحويل المبلغ قبل الإعلان عن الصفقة رسميا.

لماذا تغير موقف الوداد

لم يكن الناصري موافقا على رحيل إيفونا إلى الأهلي في بداية المفاوضات، بسبب غضبه من إقدام هيثم عرابي مسؤول التعاقدات في النادي الأحمر على الاجتماع باللاعب ووكيله قبل رئيس الوداد.

الناصري شعر بعدم التقدير من الأهلي بسبب هذه الخطوة، ولذلك قبل الاستماع إلى عرض نادي الزمالك وكان مفضلا له في بداية المفاوضات.

تغير موقف رئيس الوداد بعدها، بسبب اتصالات هيثم عرابي به وإصرار إيفونا على الرحيل إلى الأهلي.

ولكن الناصري أصر على أن يسدد الأهلي ثمن الصفقة "كاش".

شقة في القاهرة

أشار موقع "البطولة" إلى أن إيفونا ترك منزله في المغرب بالفعل، وبات مقيما عند زميله في الوداد فابريس أونداما حتى رحيله إلى القاهرة.

وقام مسؤولو الأهلي بتجهيز شقة لاستقبال إيفونا فور وصوله إلى القاهرة.

لتصبح كل الأمور جاهزة، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.