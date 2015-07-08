قيادات مديرية أمن الإسكندرية تشارك فى تشييع جثمان رئيس قطاع الأمن المركزى

شاركت قيادات مديرية أمن الإسكندرية اليوم الأربعاء، فى تشييع جثمان اللواء محمود المخزنجى رئيس قطاع الأمن المركزى بالمحافظة والذى وافته المنية ليلة أمس، بحضور اللواء محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية واللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى المحافظة وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وخرج الجثمان من أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية ليدفن بمقابر الأسرة بالعامود بمنطقة كرموز والعزاء مساء اليوم بقاعات المناسبات بمسجد القائد إبراهيم.

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