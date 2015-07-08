أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قيادات مديرية أمن الإسكندرية تشارك فى تشييع جثمان رئيس قطاع الأمن المركزى

Google+ Print
قيادات مديرية أمن الإسكندرية تشارك فى تشييع جثمان رئيس قطاع الأمن المركزى قيادات مديرية أمن الإسكندرية تشارك فى تشييع جثمان رئيس قطاع الأمن المركزى
شاركت قيادات مديرية أمن الإسكندرية اليوم الأربعاء، فى تشييع جثمان اللواء محمود المخزنجى رئيس قطاع الأمن المركزى بالمحافظة والذى وافته المنية ليلة أمس، بحضور اللواء محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية واللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى المحافظة وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وخرج الجثمان من أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية ليدفن بمقابر الأسرة بالعامود بمنطقة كرموز والعزاء مساء اليوم بقاعات المناسبات بمسجد القائد إبراهيم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365