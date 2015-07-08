أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تهشم نوافذ مكتب بريد القرين ومكتب شرق الدلتا بالشرقية فى انفجار عبوة بدائية

Google+ Print
تهشم نوافذ مكتب بريد القرين ومكتب شرق الدلتا بالشرقية فى انفجار عبوة بدائية تهشم نوافذ مكتب بريد القرين ومكتب شرق الدلتا بالشرقية فى انفجار عبوة بدائية

>أسفر انفجار وقع بمدينة القرين بالشرقية، على بعد أمتار من قسم الشرطة، عن حدوث تلفيات بمكتب بريد القرين ومكتب أتوبيس شرق الدلتا، وتهشم نوافذ عدد من المنازل المجاورة لمحيط الانفجار.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع دوى انفجار بمدينة القرين، وتوجه خبراء المفرقعات وأجهزة الأمن بقسم القرين، إلى محيط الانفجار .

وتبين أن الانفجار ناتج عن عبوة محلية الصنع، وأسفر عن تهشم نوافذ مكتب بريد القرين، ومكتب اتوبيس شرق الدلتا وتحطم زجاج نوافذ عد من المنازل المحيطة بمكان الانفجار دون وقوع إصابات بشرية.

فيما طلبت النيابة العامة بأبوحماد بالشرقية، بإشراف المستشار احمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية باستعجال تحريات الأمن الوطنى، بشأن الانفجار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365