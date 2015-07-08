تهشم نوافذ مكتب بريد القرين ومكتب شرق الدلتا بالشرقية فى انفجار عبوة بدائية

>أسفر انفجار وقع بمدينة القرين بالشرقية، على بعد أمتار من قسم الشرطة، عن حدوث تلفيات بمكتب بريد القرين ومكتب أتوبيس شرق الدلتا، وتهشم نوافذ عدد من المنازل المجاورة لمحيط الانفجار.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع دوى انفجار بمدينة القرين، وتوجه خبراء المفرقعات وأجهزة الأمن بقسم القرين، إلى محيط الانفجار .

وتبين أن الانفجار ناتج عن عبوة محلية الصنع، وأسفر عن تهشم نوافذ مكتب بريد القرين، ومكتب اتوبيس شرق الدلتا وتحطم زجاج نوافذ عد من المنازل المحيطة بمكان الانفجار دون وقوع إصابات بشرية.

فيما طلبت النيابة العامة بأبوحماد بالشرقية، بإشراف المستشار احمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية باستعجال تحريات الأمن الوطنى، بشأن الانفجار.

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