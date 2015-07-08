غدًا..أحمد حداد يلقي أشعار «بيرم وجاهين» بمصر الجديدة

تحت عنوان “تسلم وتعيش” يقدم الشاعر أحمد حداد بمشاركة المطربة داليا الجندي مجموعة من أشهر أعمال كبار شعراء العامية، وذلك بالحفل الذي يحييه على مسرح مكتبة مصر الجديدة في التاسعة والنصف، مساءغدا الخميس 9 يوليو.

> ويشارك بالأمسية التي أعدها الشاعر أحمد حداد، العازفين يوسف الشريعي، حسن المنيلاوي، أمير عزت، وفيصل فؤاد، حيث يقوم بإلقاء أشعار فؤاد حداد، صلاح جاهين، بيرم التونسي، بديع خيري، بهاء جاهين، أمين حداد، وأحمد حداد؛ وتغنى “داليا ” من ألحان سيد درويش، زكريا أحمد، سيد مكاوي، كمال الطويل، عمر خيرت، وجيه عزيز، حازم شاهين، محمد عزت، وشريف الوسيمي.