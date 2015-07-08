شرطة الفجيرة تطلق مبادرة أبواب الخير للصائمين

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بقسم الإعلام والعلاقات العامة مبادرة خيرية خلال شهر رمضان المبارك بعنوان أبواب الخير تأتي هذه المبادرة من منطلق حرص القيادة على تعزيز أهدافها الاستراتيجية في تعزيز ثقة الجمهور بفعالية الخدمات المقدمة والدور الانساني للفئات المحتاجة من شرائح المجتمع لمن هم في أمس الحاجة إلى الغذاء وذلك من خلال توزيع قسائم الوجبات الغذائية التي تمكن الصائم المحتاج من الحصول على وجبة الافطار أو السحور من المطاعم التي الإتفاق معها في إمارة الفجيرة .

ومن جانبة اشار المقدم دكتور / سعيد محمد الحساني رئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة بالانابة أن هذه المبادرة تأتي من حرص القيادة على مساعدة المحتاجين من الفئة العاملة من هم أمس الحاجة إليها لافتا أن فكرة قسائم الكوبونات تترك الخيار متاح أمام المستفيد لشراء وجبة ( السحور أو الافطار) وذلك من خلال الاتفاق الذي تم مع متعهدين لتوريد الوجبات ، كما ذكر الحساني أن المبادرة انطلقت بالنصف من شهر رمضان ومستمرة حتى نهاية الشهر .

>