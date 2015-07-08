مدير أمن القاهرة يقود حملة أمنية مكبرة بدوائر أقسام شرطة العاصمة

قاد اللواء أسامة بدير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة حملة مكبرة استهدفت دائرة أقسام شرطة فرقة الشمال (الساحل، روض الفرج، بولاق) تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بإحكام السيطرة الأمنية على كافة القطاعات والمناطق بالعاصمة والتى تهدف إلى القضاء على البؤر الإجرامية.

وشارك فيها ضباط وأفراد قطاع الشمال وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة، ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزى اعتمدت الخطة الأولية لتلك الحملة على تقسيم دائرة الفرقة إلى نطاقات مع إحكام السيطرة على كل نطاق من خلال منافذ ونقاط حدودية، ومن ثم مداهمة الخارجين عن القانون والوارد بشأنهم معلومات جنائية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 20 قضية مخدرات (15 اتجار + 5 تعاطى) بإجمالى عدد 3 كيلو حشيش، و20 كيلو بانجو، 768 جرام هيروين، 5884 قرص مخدر، 7 قضايا سلاح أبيض، 37 أحكام جنائية و6 أحكام ضبط وإحضار 3 مراقب هارب، 3 مسجلين خطر، 13 حكم مجمع، 72 قضية تموين، 6 قضية سلاح نارى (3 بندقية خرطوش + 2 فرد خرطوش +1طبنجة + 60 طلقات مختلفة العيار، 4 قضايا أموال عامة، 55 قضايا مرافق، 98 قضية آداب، 28 قضية مصنفات، 122 مخالفة مرورية، 28 قضية مصنفات.

ومن جانبه شدد مدير الأمن على ضرورة الاستمرار فى تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية وإشعار المواطنين بالتواجد الأمنى الفعال، وقد لاقت الحملة استحسان أهالى المنطقة وجارى بذل مزيد من الجهد لأستهداف مناطق أخرى بالعاصمة .