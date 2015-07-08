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احتراق سيارة أمام النادى الإسماعيلى بسبب ماس كهربائى

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احتراق سيارة أمام النادى الإسماعيلى بسبب ماس كهربائى احتراق سيارة أمام النادى الإسماعيلى بسبب ماس كهربائى
سيطرت الحماية المدنية بالإسماعيلية على حريق شب فى سيارة ميكروباص صغيرة الحجم أمام البوابة الرئيسية للنادى الإسماعيلى.

تلقى اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء حسن الزينى مدير الحماية المدنية يفيد بتلقيه بلاغا باشتعال النيران فى سيارة أمام البوابة الرئيسية للنادى الإسماعيلى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتمكن الرائد عمرو شعلان بالحماية المدنية والقوة المرافقة له من السيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى أدى إلى اشتعال السيارة ولم تتمكن الأجهزة الأمنية لحظة الإطفاء من تحديد أرقامها وجار استجواب سائقها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق ولم ينتج عن الحريق أى خسائر أو إصابات بشرية.

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مصر 365