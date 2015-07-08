حبس عاطل ضبط بحوزته 38 قطعة حشيش فى العياط

أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف رئيس النيابة بحبس "محمد.أ" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، بمركز العياط بجنوب الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بقرية بمها بمركز العياط وذلك بعدما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة العياط برئاسة المقدم محمود عنتر، تفيد إتجار المتهم فى المواد المخدرة، وبحوزته 38 قطعة حشيش كبيرة الحجم، ومبلغ مالى من متحصلات الاتجار.

وبمواجهته اعترف بملكيته للمضبوطات، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى أصدر قرارها السابق.

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