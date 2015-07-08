غداً.. النطق بالحكم على المتهمين فى قضية "أتوبيس الشروق"

تنطق محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شريف نافع، بالحكم على المتهمين فى قضية "أتوبيس الشروق" التى راح ضحيتها وفاة 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال، فى حادث تصادم قطار السويس بإحدى حافلات المدارس الخاصة بمدينة طنطا إداريا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن إحدى المدارس الخاصة للغات بطنطا، قد نظمت رحلة لتلاميذها وذويهم للتنزه بإحدى القرى والمنتزهات الكائنة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى والانتقال إليها بحافلات تابعة للمدرسة، واتخاذها خط سير وفقا للعلامات واللافتات الإرشادية التى وضعها مالك تلك القرية بالطريق لإرشاد وتوجيه زائريها، وأثناء عبور حافلات المدرسة أحد المزلقانات غير القانونية صدم القطار إحداها ونتج عن الحادث وفاة 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال وإصابة 26 آخرين.

تبين من أقوال سائقى الأتوبيسين الناجيين من الحادث، أنهما لم يدركا أن ذلك الطريق يمر على قضبان سكة حديد وإنما ظنا أنه طريق عبور سيارات عادى، لذلك لم يلتفت أحد منهما للطريق، حيث عبروا ولكن القطار اصطدم بالأتوبيس الثالث الذى كان يقوده السائق المتوفى.

وقررت النيابة إحالة مالك القرية التى يقع عليها المزلقان إلى المحاكمة بتهمتى قتل وإصابة المجنى عليهم عن طريق الخطأ، عن طريق إنشاء ملف غير شرعى وبدون ترخيص من الطرق والكبارى والسكة الحديد.