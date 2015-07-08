للنساء..علشان ماتلخبطيش هرموناتك بلاش أدوية منع تساقط الشعر فى فترة الرضاعة

فى فترة الحمل تلاحظ أغلب النساء زيادة كثافة شعورهن، وزيادة رونقه ولمعانه، والسبب يرجع كما يوضح استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم إلى نشاط عمل هرمونات الأنوثة أثناء الحمل.

وهو ما يترك أثرا طيبا وصحيا على الشعر.

>ولكن المشكلة التى تواجه أغلب النساء بعد الولادة هو تساقط الشعر بصورة كبيرة ومفزعة للبعض، وقد أرسلت قارئة تسأل عن إمكانية تناول العلاجات التى تساهم فى منع تساقط الشعر مثل "البنتوجار"، ومدى تأثيره على الرضاعة الطبيعية.

ويجيب جورج عن سؤالها موضحا أن معظم العلاجات التى تستخدم لمنع تساقط الشعر تحتوى على نسب متفاوتة من الهرمونات، وهو ما يحذر تناوله فى فترة الرضاعة، حتى لا يتسبب فى اضطراب الهرمونات التى تعد فى فترة تنظيم بعد مرحلة الحمل.

وبالتالى لا ينصح بتناول تلك العلاجات، ويفضل فى المقابل الاهتمام بالتغذية الصحية التى تحتوى على الفيتامينات والمعادن الهامة كالخضراوات والفواكه والعصائر الطبيعية، كما يمكن تناول أقراص الفيتامينات، ولكن بالطبع بعد استشارة الطبيب المتابع لتحديد النوع المناسب لكل سيدة.