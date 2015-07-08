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بالفيديو.."اغتيال النائب العام"و"مرسى يشير بالذبح"يتجاوزان 3 ملايين مشاهدة

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بالفيديو.."اغتيال النائب العام"و"مرسى يشير بالذبح"يتجاوزان 3 ملايين مشاهدة بالفيديو.."اغتيال النائب العام"و"مرسى يشير بالذبح"يتجاوزان 3 ملايين مشاهدة
حقق "اليوم السابع" الذى ظهر خلاله الرئيس المعزول محمد مرسى، يشير بعلامة الذبح، من داخل قفص محاكمته، قبل ساعات من استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات، والذى انفرد به موقع "فيديو7" ـ قناة "اليوم السابع" المصورة، 1.1 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

وسجل مقطع الفيديو 468476 مشاهدة عبر صفحة "اليوم السابع" على "فيس بوك"، وذلك بعد نشره يوم الاثنين الموافق 29 يونيو، يوم استشهاد المستشار هشام بركات.

كما حقق فيديو اللقطات الحصرية إصابة النائب العام، قبل استشهاده أكثر من مليون و800 ألف مشاهدة خلال 9 أيام من نشره عبر قناة "فيديو7" على موقع "يوتيوب"، فضلاً عن تحقيقه 754220 مشاهدة عبر صفحة "اليوم السابع" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".


>- بالفيديو.. مرسى يطلق كلمة السر" بعلامة الذبح " بعد تفجير موكب النائب العام

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مصر 365

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