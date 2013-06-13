«الصحفيين» تطالب نواب التيار المدنى بالضغط لتنفيذ حكم عودة «عبدالرحيم» للجمهورية

«وكيل النقابة»: «الشورى» يراوغ لعدم تنفيذ الحكم.. و«رشوان»: أرسلنا جميع المستندات القانونية

كتب : محمد سليمان منذ 54 دقيقة

التقى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عدداً من نواب التيار المدنى بمجلس الشورى، مساء أمس الأول، لمناقشة أسباب عدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى، بعودة جمال عبدالرحيم، وكيل النقابة، لرئاسة تحرير صحيفة «الجمهورية»، والضغط على الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، لتنفيذ الحكم.

واتهم جمال عبدالرحيم، مجلس الشورى بالمراوغة، لعدم تنفيذ الحكم، مشيراً إلى أن عددا من النواب وعدوه بتقديم طلبات عاجلة للدكتور أحمد فهمى لتنفيذ الحكم.

من جانبه، أكد نقيب الصحفيين أن النقابة أرسلت المستندات القانونية الخاصة بأحقية عودة «عبدالرحيم» لمنصب رئيس تحرير الجمهورية لمجلس الشورى، مشيراً إلى أن «فهمى» رفض تنفيذ الحكم بداعى تقدم أحد الصحفيين باستشكال على الحكم.

وأوضح رشوان لـ«الوطن» أنه أبلغ «فهمى» بضرورة تنفيذ وعوده لمجلس النقابة، بتنفيذ الأحكام القضائية، وأن الاستشكال الذى قدمه لا يمنع تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وفقاً للقانون والدستور الذى يؤكد أن أحكامها نهائية.

فى سياق متصل، قال «رشوان»: إن النقابة فى انتظار إبلاغها بموعد اجتماعها مع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، لمطالبتهم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، بوجوب المد للصحفيين حتى سن الـ65، مشيراً إلى أن المدة المحددة كمهلة للمجلس الأعلى للصحافة، لتنفيذ قرارات العمومية، اقتربت من الانتهاء، وأن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخالفها بداية من إحالته للتحقيق حتى الشطب.

وأوضح أن مجلس النقابة أرجأ اجتماعه الأسبوعى للثلاثاء المقبل، نظرا لانعقاد لجنة قيد المشتغلين، مشيراً إلى أن المجلس يواصل تعديل لائحة القيد، تمهيدا لتطبيقها بداية من اللجنة المقبلة.

من ناحية أخرى، أكد نقيب الصحفيين، أن بدل التدريب والتكنولوجيا يصرف وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة، كبند من بنود مخصصات المجلس الأعلى للصحافة، مضيفا أن النقابة لن تتنازل عنه، وذلك فى رده على تقرير هيئة مفوضى الدولة بالإسكندرية بوقف البدل.