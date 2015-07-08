كشف غموض مقتل شاب وإلقاء جثته فى وسط الزراعات بقنا

تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بنجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث من كشف غموض مقتل شاب وإلقاء جثته وسط الزراعات بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادى.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من الأهالى بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادى، يفيد العثور على جثة شاب ملقاة داخل الزراعات بالقرية على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الجثة.

وتبين من الفحص المبدئى أن الجثة لشاب يدعى "أحمد م ا" (18 عامًا)، وموثق اليدين من الخلف وبها عدة طعنات بالضهر، وأفادت التحريات أنه متغيب من منزلهم منذ عدة أيام.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى نجع حمادى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التى قررت ندب الطب الشرعى لتشريح الجثة ومعرفة أسباب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحريات التى قادها المقدم أسامة الشيخ رئيس مباحث مركز نجع حمادى بإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث واللواء هشام عبد الجواد نائب مدير أمن قنا لقطاع الشمال، أن وراء ارتكاب الجريمة "ابراهيم ع ا" عامل بسبب "الغيرة" والخلاف فيما بينهما على فتاة تم اتخاذ اللازم و العرض على النيابة التى تولت التحقيقات.