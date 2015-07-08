منصة تعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015

شاركت لجنة إمارة أبو ظبي المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات يوم أمس (8 يوليو 2015) في فعالية "برزتكم عندنا" تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ضمن مبادرة "رمضان أبوظبي" والتي نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، حيث تأتي هذه المشاركة كجزء من الحملة التشجيعية التي تنفذها لجنة الإمارة للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015.

وأوضح السيد راشد علي الغفلي، نائب رئيس لجنة إمارة أبو ظبي بأن المشاركة في هذه الفعالية تمت بناءً على تعليمات سعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان سمو ولي العهد، رئيس لجنة إمارة أبو ظبي بضرورة التوعية والتعريف بالعملية الانتخابية 2015 في إمارة أبوظبي.

وأكد الغفلي على حرص لجنة الإمارة على المشاركة في هذه الفعالية واستغلال هذه المنصة الاجتماعية المتميزة للترويج للعملية الانتخابية وتعريف المواطنين بأهم مراحل العملية الانتخابية وتوعيتهم بالجدول الزمني والتعليمات التنفيذية، مشيداً ايضاً بمستوى التفاعل الكبير الذي أبداه المواطنين الذي قاموا بزيارة المنصة للتعرف على أهم مراحل العملية الانتخابية.

وقدمت لجنة إمارة أبو ظبي الشكر الجزيل للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة

أبو ظبي على إتاحة الفرصة أمام اللجنة للمشاركة بهذه الفعالية للتشجيع على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015.

وستعمل لجنة إمارة أبو ظبي خلال الفترات المقبلة على المشاركة بالمزيد من الفعاليات وتنفيذ الأنشطة الداعمة للعملية الانتخابية في مختلف مناطق إمارة أبو ظبي من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع وحثهم على المشاركة.

>