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القبض على مسجل خطر متهم في 37 قضية متنوعة بالمنيا

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القبض على مسجل خطر متهم في 37 قضية متنوعة بالمنيا القبض على مسجل خطر متهم في 37 قضية متنوعة بالمنيا

ارشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا،  القبض على مسجل خطر سرقات وبحوزته فرد خرطوش و5 طلقات نارية.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بالمديرية، بالقبض على عيد . ق . م 60 سنة – عاطل ومقيم بمغاغة – مسجل شقى خطر برقم 388 فئة ( ج ) سرقات مواشى، والسابق اتهامه في 37 قضية ( سرقة مواشى وسلاح بدون ترخيص وسرقات متنوعة) آخرهم القضية رقم 4437 لسنة 2009 جنح مركز العياط ( سرقة مواشى ) ، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع و5 طلقات نارية والمستخدم فى واقعة المحضر رقم 3 أحوال مركز المنيا.

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