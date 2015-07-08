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بدء جلسة محاكمة متهمي «خلية الظواهري»

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بدء جلسة محاكمة متهمي «خلية الظواهري» بدء جلسة محاكمة متهمي «خلية الظواهري»

محمد ربيع الظواهري

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمي، جلسة محاكمة 68 متهمًا، في مقدمتهم محمد ربيع الظواهري شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم “القاعدة”الإرهابي، في القضية المعروفة اعلاميًا بـ”خلية الظواهرى”، حيث تستكمل المحكمة سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين بالدعوى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

 

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