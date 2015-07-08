عودة حركة المترو بعد توقفه بسبب «ياسمين» ومنقذها

عادت حركة القطارات فى الخط الثاني لمترو الأنفاق، إلى طبيعتها، بعد توقفها لمدة 9 دقائق، إثر سقوط شخصين على القضبان، بالتزامن مع دخول أحد القطارات.

وأوضح أحمد عبدالهادى، المتحدث الإعلامى، باسم شركة مترو الأنفاق، أن إحدى الفتيات وتدعى ياسمين رمضان على، “20 عاما” مقيمة ببولاق الدكرور، اختل توازنها وسقطت أثناء وقوفها على حافة الرصيف بمحطة مترو جامعة القاهرة فى اتجاه شبرا الخيمة، وحاول أحد المواطنين مساعدتها، إلا أنه سقط هو الآخر على القضبان، ما أدى لإصابة كليهما، بالتزامن مع دخول القطار 52 إلى المحطة.

وأوضح عبدالهادى، أن اصطدام القطار بهما كان بسيطا، حيث نجح السائق فى ربط الفرامل قبل الاصطدام، وتم استدعاء سيارة الإسعاف التى نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

أ ش أ