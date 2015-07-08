أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

عودة حركة المترو بعد توقفه بسبب «ياسمين» ومنقذها

Google+ Print
عودة حركة المترو بعد توقفه بسبب «ياسمين» ومنقذها عودة حركة المترو بعد توقفه بسبب «ياسمين» ومنقذها

عادت حركة القطارات فى الخط الثاني لمترو الأنفاق، إلى طبيعتها، بعد توقفها لمدة 9 دقائق، إثر سقوط شخصين على القضبان، بالتزامن مع دخول أحد القطارات.

 وأوضح أحمد عبدالهادى، المتحدث الإعلامى، باسم شركة مترو الأنفاق، أن إحدى الفتيات وتدعى ياسمين رمضان على، “20 عاما” مقيمة ببولاق الدكرور، اختل توازنها وسقطت أثناء وقوفها على حافة الرصيف بمحطة مترو جامعة القاهرة فى اتجاه شبرا الخيمة، وحاول أحد المواطنين مساعدتها، إلا أنه سقط هو الآخر على القضبان، ما أدى لإصابة كليهما، بالتزامن مع دخول القطار 52 إلى المحطة.

وأوضح عبدالهادى، أن اصطدام القطار بهما كان بسيطا، حيث نجح السائق فى ربط الفرامل قبل الاصطدام، وتم استدعاء سيارة الإسعاف التى نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا