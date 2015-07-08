محافظ المنيا يكرم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والابتهالات

كرم اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، 15 طالباً وطالبة من الطلاب المتميزين في مسابقة حفظ القران الكريم وذلك في ليلة رمضانية مميزة على مسرح مديرية التربية والتعليم.

وأقيمت المسابقة على مستوى مدارس المحافظة في جميع المراحل ” الابتدائي – الإعدادي – الثانوي ” في حفظ القرآن الكريم والابتهالات الدينية والشعر والقصص، كما كرم المحافظ خلال الحفل اثنين من الطلاب الأوائل على المرحلة الإعدادية، تقدما بتظلم وحصلوا على الدرجات النهائية.

وقدم الطلاب المشاركين في الحفل لوحات فنية مبتكرة حازت على إعجاب الجميع، تنوعت ما بين التنافس في تلاوة القران الكريم بقراءات مختلفة، إلى جانب ابتهالات دينية وتواشيح تتغني بحب رسول الله وكذلك عدد من الأغاني الوطنية، كما ضم الحفل عرض لفيلم قصير حول مشاهير القراء من أمثال الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، الشيخ مصطفي إسماعيل، الشيخ محمد رفعت.

وحصل الفائز بالمركز الأول في المستوى الأول على 1000 جنيه، والفائز بالمركز الأول في المستوى الثاني على 500 جنيه، والفائز بالمركز الأول في المستوى الثالث على 350 جنيها، والفائز بالمركز الأول في الابتهالات الدينية والتواشيح على 250 جنيه، كما حصل الفائز بالمركز الأول في مواهب الشعر والقصص علي 250.

وهنأ المحافظ الطلاب الفائزين وقال “لم أشاهد في حياتي طالباً من الطلاب حفظ القرآن وتمكن منه في الصفوف التعليمية الأولى وتعثر في دراسته، فحفظ القران، يسهم في التفوق الدراسي وبناء الشخصية”.