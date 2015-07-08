وصول 1108 ركاب لميناء نويبع و94 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهئية موانى البحر الأحمر، إن ميناء نويبع استقبل اليوم العبارة آيلة وعلى متنها 504 ركاب و27 سيارة ملاكى و2 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 32 شاحنة .

وأضاف عبد الرحيم أن الميناء استقبل بالأمس العبارة آيلة وعلى متنها 463 راكبا و25 سيارة و4 براد، والسفينة سينا وعلى متنها 141 راكبا و17 تريلا و19 براد، كما غادر الميناء العبارة آيلة وعلى متنها 214 راكبا منهم 26 معتمرا و1 باص عمرة و1 براد و5 تريلا والسفينة بريدج وعلى متنها 9 براد و5 تريلا .

وشهد ميناء شرم الشيخ مغادرة واستقبال السفينة نيوتاليس وعلى متنها 94 سائحا لممارسة رياضة الغوص والرياضات المائية.

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