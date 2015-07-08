لمريض السكر.. علشان صحتك اعرف الحالات الممنوع فيها الصيام

كثير من مرضى السكرى يصرون على أداء فريضة صوم رمضان دون التفكير فى خطورة ذلك على حالتهم الصحية وعدم درايتهم بأن حالتهم الصحية تسمح لهم بالصيام أم لا.

حول ذلك تقول الدكتورة هالة إبراهيم عيسوى، استشارى الباطنة والسكر بقصر العينى، قد يسبب أداء فريضة صيام شهر رمضان لمرضى السكر بعض الأعباء والمشاكل الصحية نتيجة الصوم لعدد ساعات طويلة من نهار رمضان والتى تمتد إلى 16 ساعة تقريبًا مما يؤدى إلى حدوث بعض الاختلال بنسبة السكر فى الدم وينتج عنه تعرض مريض السكر فى الحالات الحادة لفقدان الوعى وغيبوبة السكر.

وتستكمل د. هالة قائلة: "أغلب مرضى السكر يصرون على صيام شهر رمضان على الرغم من إمكانية تعرضهم لمخاطر صحية مصاحبة للصوم لذلك يجب على المرضى الاهتمام بالمتابعة الطبية مع الطبيب المعالج قبل وخلال شهر رمضان لضبط الأدوية وقياس مستوى السكر ومعرفة البدائل الممكنة بدون حدوث أى خلل ولتفادى حدوث مضاعفات صحية محتملة".

وتتابع د. هالة: هناك بعض مرضى السكر غير مسموح لهم بالصوم فى الحالات الآتية:

>1) مريض السكر النوع الأول:

>- إذا كان يتناول جرعة أكثر من جرعة إنسولين يوميًا.

> - إذا كان يستخدم مضخة الإنسولين.

>- إذا كان يعانى من أمراض أخرى مصاحبة للسكر مثل أمراض القلب.

>- الحامل والمرضع وإن لم تكن مصابة بالسكر.

>- إذا كان يعانى من حالة إغماء بسبب ارتفاع معدل السكر فى الدم أو انخفاضه.

2) مريض السكر النوع الثانى:

>ومن الأفضل أن يمتنعوا عن الصيام فى الحالات الآتية:

>- إذا كان مصابًا بجلطة فى القلب أو الدماغ.

>- إذا كان يعانى من هبوط فى السكر دون أن يشعر.

> - إذا كان مصابًا بمشاكل فى الكلى والشبكية والجهاز العصبى.

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