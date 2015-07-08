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كل يوم أضراره بتزيد.. التدخين يزيد من حدة حب الشباب

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كل يوم أضراره بتزيد.. التدخين يزيد من حدة حب الشباب كل يوم أضراره بتزيد.. التدخين يزيد من حدة حب الشباب
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من الأضرار الصحية لتدخين السجائر، وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مؤسسة هاروجيت التابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن التدخين لا يتسبب فقط فى رفع فرص الإصابة بالتجاعيد ولكن يؤثر سلبًا على حب الشباب والندبات التى تظهر بالوجه ويجعل حالتها تزداد سوءًا.

وكشفت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف المدخنين -54% تقريبًا- كانوا يعانون من حب الشباب بشكل أكثر شيوعًا بسبب آثار السجائر الضارة، وتراوحت شدة الإصابة ما بين متوسطة وشديدة، مقارنة بـ35% فقط بين غير المدخنين.

وأضافت الدراسة أن هذه النتائج قد تقدم تفسيرًا جديدًا لارتفاع فرص إصابة البعض بحب الشباب وخاصة بين المراهقين، مشددة على ضرورة الابتعاد عن تدخين السجائر وعدم التعرض للتدخين السلبى لتجنب الإصابة بحب الشباب أو زيادة حدتها.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر السنوى للجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية والذى عقد مؤخرًا بمدينة مانشستر الإنجليزية، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
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